Вперше за часи незалежності український "Антонов" отримає державне замовлення на літаки. Підприємство підпише контракт із Міноборони про постачання трьох транспортних АН-178. Про це заявили у міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Про ці та інші економічні новини - дивіться у нашому огляді.

З нового року в Україні планують сформувати Агенцію з оборонних технологій. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України - Олег Уруський.

Дослідницька агенція буде подібна до американської DARPA, що відповідає за розробку нових технологій для збройних сил США. Український аналог планують створити спільно з Міноборони і з залученням Національної академії наук. Базою для агенції слугуватиме Інститут інформатизації і моделювання економіки. Щоправда, у проєкті бюджету на 2021 рік кошти на нову структуру не закладені.

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"Мотор Січ" має залишатися для України стратегічним підприємством, навіть попри те, що є приватним. Таку заяву зробив Олег Уруський щодо одного з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки і промислових газотурбінних установок. На думку міністра, погрози китайського інвестора податися до суду мають там і вирішуватися.

Акції підприємства "Мотор Січ", продані китайським інвесторам, перебувають під арештом від квітня 2018 року. До цього потенційні акціонери мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном "Укроборонпром".

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Наразі обидві компанії називають ту угоду неактуальною, а китайська сторона взагалі відкликала заявку на концентрацію активів. Нова домовленість зосередити активи "Мотор Січі" із компанією Олександра Ярославського завершилася погрозою китайських інвесторів звернутися до суду. І вони таки почали міжнародний арбітраж проти України. Направили українському уряду звернення проти держави Україна, згідно з Угодою між Урядом України і Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій.

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У Львові почнуть виробляти електрику зі стічних вод. Львівводоканал підписав угоду зі словенсько-норвезьким консорціумом про спорудження біогазової станції з перероблення стічних вод в електричну і теплову енергію. Контракт на 31 мільйон євро підписаний до 2023 року, коли об'єкт буде введено в експлуатацію.

Вироблений таким чином електричний струм використовуватимуть для обслуговування обладнання очисних споруд. Теплову - для опалення в холодний період і гарячого водопостачання будинків біостанції.