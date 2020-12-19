В Одесской области задержали руководителя специализированного детского учреждения, которого подозревают в сексуальном насилии и развращении своих малолетних воспитанников. Об этом сообщает областная полиция.

Правоохранители выяснили, что более двух лет 59-летний мужчина регулярно заманивал в свой кабинет несовершеннолетних девочек, обещая им сладости и мультфильмы.

В полицейской сводке скупо сказано, что "мужчина удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, касался им детей и предлагал потрогать".

Педофил называл это "тайной игрой" и уговаривал детей молчать. Сколько воспитанниц интерната пострадало - полиция не сообщает.

Правоохранители сообщили извращенцу о подозрении по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Педагогу-насильнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" сообщали о других вопиющих случаях изнасилования детей. Так в ноябре под Сумами ребенка изнасиловали на кладбище. В Ривне девочку изнасиловали прямо возле школы.

В конце ноября полиция арестовала в Кривом Роге отчима, который изнасиловал девочку-подростка.

А на днях в Измаиле задержали маньяка-убийцу котов, который прямо на улице пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.