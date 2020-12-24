Умерла популярная британская супермодель Стелла Теннант. Это случилось через пять дней после 50-летия. Об этом сообщила газета The Guardian.

Причина смерти не сообщается.

Представители мира моды выразили соболезнования семье легендарной модели, которая начала карьеру в 1990-х годах.

Теннант работала с брендами Chanel, Calvin Klein, Victoria Beckham, Hermes, Burberry и была любимицей Александра МакКуина, Карла Лагерфельда, Николя Гескьера, Риккардо Тиши и Виктории Бекхэм.

В 1999 году Теннант вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласнета. У пары было четверо детей. В августе этого рода они объявили о разводе.

Ранее сообщалось, что пластическая операция для женщины обернулась большой трагедией. Ей пришлось сделать коррекцию операции, поскольку бактерии проникли в рану и вызвали инфекцию.

За последние время ушла из жизни целая плеяда популярных артистов советского времени (Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Александр Немченко, Светлана Обидина, Борис Плотников, Нина Иванова) и западных актеров и режиссеров (Ким Ки Дук, Томми Листер, Джерри Стиллер, Ирфан Кхан).

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