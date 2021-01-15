Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы Источник: МВД Украины

Полиции Волыни удалось поймать педофила, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

43-летний уроженец Камень-Каширского района Волынской области пользуясь тем, что его сожительница уехала на заработки, неоднократно насиловал ее 10-летнюю дочь.

После возвращения мать узнала от своей дочери о произошедшем. Следователи назначили ряд экспертиз, результаты которых подтвердили правдивость показаний несовершеннолетней.

Однако злоумышленник успел скрыться до приезда полиции и целый год прятался от правоохранительных органов.

Спустя год педофил решил бежать заграницу, однако правоохранители разыскали злоумышленника, который находился на одном из пунктов пропуска, и задержали. Сейчас насильник детей находится под стражей.

Мужчине инкриминировали подозрение в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

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"Благодаря слаженным действиям полиции и пограничникам, кропотливой и тщательной работе злоумышленник сейчас задержан. За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Решение будет принимать суд", - прокомментировал заместитель начальника управления уголовного розыска Владимир Поддубный.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Херсоне школьница пыталась покончить с собой из-за телефона. Также недавно в Ривне ребенка изнасиловали возле школы.