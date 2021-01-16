На 58-м году жизни скончался барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Эдмона де Ротшильда. Об этом говорится в сообщении семьи. О смерти сообщила его жена. Передает Le Parisien.

Жена барона и его дочери сообщили, что он умер 15 января после сердечного приступа в семейном доме в Швейцарии.

Стоит отметить, что Бенджамин де Ротшильд - потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении. Он считался одним их самых богатых членов этого рода.

Де Ротшильд возглавлял Edmond de Rothschild Group - независимую семейную группу компаний, которая специализируется на управлении активами и на персональном банковском обслуживании. Он стал председателем группы после смерти отца в 1997 году.

Читайте также Скончался британский актер Майкл Гоу

Стоимость активов, находящихся под управлением группы, составляет 173 млрд швейцарских франков (около $194 млрд), сообщила Le Figaro.

В Edmond de Rothschild Group входят благотворительные Фонды Эдмона де Ротшильда, также ей принадлежит бренд Edmond de Rothschild Heritage (изысканные вина и сыр, отели и рестораны). Кроме того, группа спонсирует команду парусного спорта Gitana.

Напомним, в возрасте 65 лет умерла американская актриса и секс-символ начала 80-х годов Таня Робертс, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство".

Как ранее сообщалось, умер всемирно известный дизайнер Пьер Карден скончался в парижской больнице. Пьер Карден был десятым ребенком, а в подростковом возрасте вместе с родными переехал из Италии во Францию.

Читайте также, умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом рассказала его дочь Ирина Коренева.

Напомним, 28 декабря умер экс-вокалист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко. А также умер актер из "Звездных войн" Джереми Буллок. Агент Буллока сообщил, что он долгое время страдал от болезни Паркинсона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.