Умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев [ Редактировать ]
Умер известный народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". Причиной смерти стал коронавирус. Об этом рассказала его дочь Ирина Коренева.
Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом
Стоит отметить, что Владимир Коренев получил известность после главной роли в фильме "Человек-амфибия" (1961 год).
фото: starhit
На счету актера более 50 ролей, в том числе в фильмах: "Дети Дон-Китхота" (1966), "Много шума из ничего" (1973), "Криминальный талант" (1989).
Также снимался в сериалах "Убойная сила", "Дети Арбата", "Последняя исповедь", "Предчувствие", "Орлова и Александров".
С 1961 года Коренев играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Также до 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий, позднее - факультет был расформирован.
Напомним, на 86 году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт.
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Также мы писали о том, что умер известный советский актер Валентин Гафт. О причинах смерти артиста пока официально ничего неизвестно.
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