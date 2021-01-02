Умер известный народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". Причиной смерти стал коронавирус. Об этом рассказала его дочь Ирина Коренева.

Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом

Стоит отметить, что Владимир Коренев получил известность после главной роли в фильме "Человек-амфибия" (1961 год).

фото: starhit

На счету актера более 50 ролей, в том числе в фильмах: "Дети Дон-Китхота" (1966), "Много шума из ничего" (1973), "Криминальный талант" (1989).

Также снимался в сериалах "Убойная сила", "Дети Арбата", "Последняя исповедь", "Предчувствие", "Орлова и Александров".

С 1961 года Коренев играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Также до 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий, позднее - факультет был расформирован.

Напомним, на 86 году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт.

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