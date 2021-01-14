В четверг, 14 января, скончался художественный руководитель детского журнала "Ералаш" Борис Грачевский. На момент смерти ему был 71 год. Об этом сообщил председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Информацию подтвердила ТАСС супруга Грачевского.

Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Позднее, 31 декабря, его бывшая супруга Екатерина Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Она также рассказала о переводе мужа в реанимацию.

9 января Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Днем 14 января Грачевский был в медикаментозном сне.

Как сообщали "Подробности", за последние время ушла из жизни целая плеяда популярных артистов советского времени (Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Александр Немченко, Светлана Обидина, Борис Плотников, Нина Иванова) и западных актеров и режиссеров (Ким Ки Дук, Томми Листер, Джерри Стиллер, Ирфан Кхан).