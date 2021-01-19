В Украине резко потеплеет: синоптики назвали дату [ Редактировать ]
В Украину придет потепление уже в четверг, 21 января. Температура воздуха повысится и страну накроет оттепель.
Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".
Согласно прогнозам синоптиков, 21-22 января морозы в Украине отойдут, осадков тоже не предвидится. Только в Карпатском регионе в четверг будет небольшой снег, а 22 января - небольшой дождь.
В среду, 20 января, на западе страны ожидается небольшой снег, днем - местами с дождем, а на Закарпатье - умеренный снег. На остальной территории страны - без осадков.
Температура воздуха 20 января ночью будет -15... -20 градусов, днем столбик термометра опустится до -5 ... -10 градусов. В северо-восточных и восточных областях ночью прогнозируют -21 ... -26 градусов, а днем -12 ... -17 градусов. На западе страны ночью ожидается -4 ... -9 градусов, а днем - от 2 мороза до 3 тепла.
Ранее сообщалось, какой будет погода на Крещение 19 января.
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