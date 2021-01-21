Доступні тарифи: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає надати населенню газ українського видобутку - Юрій Бойко [ Редактировать ]
А от якими будуть газові тарифи після закінчення державного регулювання - невідомо. Їх уряд обіцяє озвучити навесні. Та в опозиції кажуть: влада систематично порушує свої обіцянки не підвищувати тарифи.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"
А дальше они сами не знают, что будет. Во-первых, я убежден, что это правительство нужно отправлять в отставку немедленно. До 31 марта нужно принимать решение и перенаправлять - как это было раньше, я это помню хорошо, повторяю - был министром, мы этим занимались, и цена газа была доступна, и газ собственной добычи шел только людям и только население должно им пользоваться. И вот придется также восстанавливать.
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