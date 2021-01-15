Знаменитый американский актер Питер Марк Ричман, сыгравший в сериалах "Династия" и "Санта-Барбара", ушел из жизни в возрасте 93 лет.

Артист скончался от естественных причин в своем доме в Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе. У него остались 67-летняя жена и пятеро детей, сообщает издание Variety.

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Ричман родился в Филадельфии в 1927 году. Он снялся в фильмах "Черная орхидея" (1958), "Голый пистолет 2 1/2: Запах страха" (1991), сериалах "Династия" (1981-1989), "Беверли-Хиллз 90210" (1990-2000) и "Санта-Барбара" (1984-1993).

Питер Марк Ричман/ Фото: Getty Images

После завершения карьеры актера Ричман продолжал работать в театре, в том числе режиссировать свои собственные работы "Четыре лица" и "Медаль Мюррея". Он также писал романы, рассказы и был опытным художником.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Санта-Барбара" Питер Ликасси покончил с собой. Инцидент произошел 27 августа, но о смерти артиста стало известно только сейчас. Отмечается, что Ликасси боролся с депрессией не один год.

Также мы писали о том, что в возрасте 75 лет умер английский актер Джереми Буллок, сыгравший Бобу Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии "Звездных войн" - "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).

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