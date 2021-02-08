Зеленский пообщался с главой корпорации Pfizer [ Редактировать ]
Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.
Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.
"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины", - сказал глава государства.
Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.
"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.
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