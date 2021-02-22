На Львівщині гранатою вбило двох людей [ Редактировать ]
На Львівщині двоє чоловіків загинули від вибуху гранати. Одна жінка в тяжкому стані. Це сталося напередодні в Дрогобичі біля під'їзду одного з будинків.
Відомо, що загиблі товаришували й нещодавно разом повернулися із заробітків у Польщі.
Вибух прогримів за кілька секунд після того, як один із чоловіків дістав гранату. Цей момент зафіксували камери спостереження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
по теме
На Львівщині двоє чоловіків загинули від вибуху гранати. Одна жінка в тяжкому стані. Це сталося напередодні в Дрогобичі біля під'їзду одного з будинків
Зараз у Раді зареєстровані одразу два законопроекти про обіг вогнепалів. Їх мали розглядати у четвер. Але відклали, бо одностайної позиції немає навіть у монобільшості
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Городецкой
Во вторник, 9 февраля, в Китае, на фармацевтическом заводе в городе Бэньси провинции Ляонин, произошел взрыв
Люди, які перебували в середині, відбулися легкими травмами. Район у радіусі пів кілометра від будівлі тимчасово евакуювали, поки фахівці перевіряли - чи немає загрози повторного вибуху.