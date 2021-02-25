В среду, 24 февраля, в Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд. По словам машиниста, она легла прямо на рельсы и скончалась мгновенно от полученных травм. Полицейские расследуют обстоятельства гибели ребенка.

"По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону, и стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить транспорт вовремя не смог", - сообщили в полиции.

По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не высказывал, при этом ее подруга рассказала, что "за несколько часов до смерти та написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд".

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Подробнее о подростковом суициде и том, как его избежать и предотвратить родителям, читайте в нашем материале.

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