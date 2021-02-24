Переходный возраст полон противоречий. Зачастую именно в этот период у детей теряется связь с родителями, а извечный конфликт отцов и детей может достичь настоящей "точки кипения". Дети начинают чувствовать себя брошенными, а иногда решаются на самое страшное… и лишают себя жизни.

"Подробности" пообщались с психологом, основателем и ведущим специалистом Психологического Центра телесной терапии "PYRUS" Татьяной Грушей и узнали, о чем молчат подростки, и как родителям научиться выстраивать доверительные отношения со своим чадом.

Недавно Украину всколыхнул "смертельный челлендж" с таблетками. Подростки выпивали 40 таблеток медицинского препарата и оказывались на больничных койках. Был и летальный исход. "Выпей и посмотри, что будет" - так называлась игра. С чем связано возникновение таких "развлечений"?

Всегда есть искушение. И какое ты примешь решение, будешь ли ты следовать этому искушению, и пойдешь по предложенному пути - решать тебе. Но если говорить о взрослых людях, конечно, им легче принять решение и отказаться от соблазна. У них есть жизненный опыт, образование, они слышали много историй, пересмотрели кучу фильмов и знают, как это может завершиться. Но если мы говорим о детях, конечно, у них меньше опыта и знаний. Именно из-за их неготовности к такому соблазну и колоссальному искушению они идут на поводу у очень "заманчивого" предложения.

В Украине подготовили петицию о закрытии соцсети, в которой распространился опасный челлендж. С вашей точки зрения, это решит проблему?

Тут нельзя ожидать каких-то позитивных решений от одного какого-то действия. Должно быть все в комплексе и на уровне государства: подключение каких-то людей, организаций. Массово. Закрытие одной социальной сети не поможет. Вылезет какой-то новый проект. Все же помнят "Синий кит"? Надо действовать только сообща. Здесь огромнейшая роль школ, учителей, тренеров и обязательно семей.

"Быть подростком - невероятная боль".

Если мы говорим о "Синем ките", там же подростки не из любопытства выполняли условия игры? Они осознанно шли на самоубийство. О чем молчат подростки и почему хотят умереть?

Когда мы входим в период подростковый, это невероятнейшие гормональные изменения. Просто колоссальные. Быть подростком - невероятная боль. Очень много вопросов и непонимания. Много детей совершенно не подготовлены к подростковому периоду. Люди думают, что если вырастут вторичные половые признаки, то на этом все. А вот и нет! Там целый спектр широчайший того, что происходит с организмом. Отсутствие информации и опыта общения с родителями приводит к тому, что дети идут и спрашивают друг у друга. С теми детьми, у которых хороший контакт с папой, мамой или крестным, есть любимый учитель или тренер, никогда такого не случится. Важно иметь доверенное лицо. Важно прийти и сказать: "Слушай, со мной такое происходит, сейчас крышу сорвет" и получить ответы на свои вопросы. На такие уловки попадаются только те, кто остался один-на-один со своими страхами.

Если у ребенка нет доверительных отношений с родителями, в ком ему найти опору и поддержку? У кого просить помощи?

Это могут быть как прямые родственники, так и учителя, преподаватели каких-то кружков, где занимается ребенок. Это может быть кто угодно, даже соседи. Главное, чтобы они нашли для себя "жилетку" и доверительного человека, которому смогут открыться. А взрослым важно не оттолкнуть ребенка в беде.

"У детей все написано на лице".

Давайте разберемся. Какие первые признаки могут быть "звоночком" для того, чтобы родители обратили внимание на своего ребенка?

На самом деле у детей все написано на лице, в голосе, осанке, приоритете еды… Это все белым по черному. Задача родителя – обратить внимание. У нас сплошь и рядом родители сидят только в своих девайсах. В силу того, что все такие занятые и сильно загружены, мы многое упускаем из виду. Но правда ли там так сильно важно? Важнее, чем видеть своего ребенка? А потом ребенок остается брошенным. Заметили, что что-то не так? Подойдите и спросите: "Что случилось? Могу ли я как-то помочь? Я замечаю, что ты перестал радоваться или стал очень тихим…". Задайте в конце концов простые вопросы!

Как все-таки правильно поговорить с ребенком? Как объяснить ему без запретов и криков, что такие игры - не норма?

Это - фантазия. Во-первых, объяснять хотят не все родители. Во-вторых, не бывает так, чтобы объяснил и ребенок сразу же понял. Это заблуждения. К сожалению, на то, чтобы донести и это таки перевесило этот соблазн, надо время и пример. Сказать: "Слушай, если ты не можешь без этих девайсов, давай вместе с тобой и я буду меньше там сидеть? Давай договоримся, что вечером, когда ужинаем, мы общаемся". Все нужно показывать своим примером и постепенно. Можно объяснять по-разному, смотря, какие ценности в семье: религия, реальные истории и т.д. Все дети нуждаются в объяснении именно через факты, которые не переступишь. Не эмоции и оценки, а именно факты. Почему это плохо? Объясните.

Не менее важный момент отношения подростков друг с другом. Почему в последнее время дети такие злые и жестокие?

В первую очередь, ситуация в нашей стране. Это пример такой большой безнаказанности: тому, кто сильный - ничего не будет. Мы с вами наблюдаем этот буллинг на протяжении нескольких лет, к сожалению. Как бы там не говорили об этом везде, как бы не писали, это все равно продолжается.

Что могут сделать школы и учителя, чтобы хотя бы минимизировать количество случаев буллинга?

Знаете, вот недавно моя коллега сказала, что те школы, в которых есть хор и дети поют, в этих школах практически нет буллинга. Хор - это коллективное действие, где все вместе исполняют какое-то произведение. Они долго репетируют, готовятся, и это регулярно. Я так думаю, что как и хор, так и другие какие-то коллективные, совместные проекты были бы хорошим подспорьем в таких ситуациях.

Если у детей хороший классный руководитель, который будет их собирать, давать какие-то коллективные задания, может это чувство локтя и плеча поможет быть более толерантными друг к другу.