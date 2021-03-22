День таксиста: красивые поздравления в картинках, стихах и прозе [ Редактировать ]
В понедельник, 22 марта, в Украине отмечают День таксиста.
Поздравьте своих знакомых и близких, жизнь которых связана с этой профессией, а мы собрали для вас красивые слова в стихах, прозе и картинках.
Поздравляю с днем таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулем чтоб не скучать.
Щедрых, вежливых клиентов,
Что не ноют, не зудят.
Пусть не будет конкурентов,
И - ни жезла, ни гвоздя!
Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и везде успевать, знать верный путь и добрую дорогу, беречь себя и постоянно пребывать в отличном настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и любимые.
***
Поздравляю с Днем таксиста и хочу пожелать рулить дорогами удачи, не знать усталости и не сворачивать с пути успеха, открывать для пассажиров новый мир добра и радости за окнами автомобиля с шашечками, а для себя всегда находить верную дорогу к исполнению главной мечты.
Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно,
Поздравляю с Днем таксиста,
Пусть все будет хорошо!
Жизни легкой и в достатке,
Заработка и добра,
Клиентов мирных, не скандальных,
Желаю счастья и добра!
***
Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.
Дорогой наш таксист! Поздравляю тебя с днем таксиста! Желаю тебе хороших дорог, отсутствия дорожных знаков, чтобы светофор всегда показывал зеленый свет, а еще благодарных попутчиков и клиентов. Желаю тебе здоровья, позитива и не знать, что такое конкуренция.
***
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.
Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов - просто горы,
Чтоб устал ты их считать!
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