В понедельник, 22 марта, в Украине отмечают День таксиста.

Поздравьте своих знакомых и близких, жизнь которых связана с этой профессией, а мы собрали для вас красивые слова в стихах, прозе и картинках.

Поздравляю с днем таксиста

И хочу я пожелать

Шутником быть, оптимистом,

За рулем чтоб не скучать.



Щедрых, вежливых клиентов,

Что не ноют, не зудят.

Пусть не будет конкурентов,

И - ни жезла, ни гвоздя!



Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и везде успевать, знать верный путь и добрую дорогу, беречь себя и постоянно пребывать в отличном настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и любимые.

***

Поздравляю с Днем таксиста и хочу пожелать рулить дорогами удачи, не знать усталости и не сворачивать с пути успеха, открывать для пассажиров новый мир добра и радости за окнами автомобиля с шашечками, а для себя всегда находить верную дорогу к исполнению главной мечты.

Город знаешь ты отлично,

За рулем сидишь давно,

Поздравляю с Днем таксиста,

Пусть все будет хорошо!



Жизни легкой и в достатке,

Заработка и добра,

Клиентов мирных, не скандальных,

Желаю счастья и добра!

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.

Дорогой наш таксист! Поздравляю тебя с днем таксиста! Желаю тебе хороших дорог, отсутствия дорожных знаков, чтобы светофор всегда показывал зеленый свет, а еще благодарных попутчиков и клиентов. Желаю тебе здоровья, позитива и не знать, что такое конкуренция.

***

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас.



Пассажиров самых добрых,

И поломок не встречать,

А доходов - просто горы,

Чтоб устал ты их считать!

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