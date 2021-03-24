Бензин дорожчає! Вітчизняні АЗС щодня змінюють цінники. Із чим це пов'язано? І на якій цифрі зупиниться ціна на пальне? Розкаже Даніїл Снісар.

Більше долара за літр. Ціни на вітчизняних АЗС почали зростати наприкінці минулого тижня. Так, найпопулярніші марки - А-95 та дизпаливо здорожчали у середньому на одну гривню. На топових заправках країни й поготів сягнули психологічної межі у 30 гривень за літр.

Валентин Землянський, експерт у галузі палива та енергетики:

Это отложенное повышение - оно было ожидаемым. Оно будет потихоньку выплёскиваться. Потому что никто из трейдеров не заинтересован в резком повышении цен, особенно в нынешней ситуации - ситуации локдауна, ситуации когда резко падают доходы, резко падают объемы перевозок.

Вже на цьому тижні середня вартість 95 бензину зафіксувалася на рівні 29 гривень за літр. Дизпаливо відстає лише на 70 копійок. Значно здорожчав газ. Зараз він коштує майже 16 гривень. Експерти кажуть - цінники поповзли вгору через вартість нафти.

На світовому ринку барель минулого тижня коштував уже 70 доларів. Що не могло не позначитися на цінниках АЗС. Вже у понеділок цифри почали зменшуватися, проте несуттєво. Іще один чинник формування ціни палива - курс гривні.

Олександр Сіренко, аналітик ринку нафтопродуктів:

Через те, що ми не виробляємо в достатній кількості бензину, дизельного пального, скрапленого газу - ми купуємо його за кордоном. Ми розраховуємось за євро чи за долар, тобто, в іноземній валюті. І, звичайно, якщо долар дорожчає - ми бачимо це навіть на стелах.

Нацвалюта дещо девальвувала на початку року. І це вплинуло на вартість палива зараз, зазначають фахівці. Крім того, попит на бензин в країні залишається високим попри карантини і локдауни. Обмеження подорожей за кордон дало поштовх розвитку вітчизняного туризму, а разом із ним й збільшення попиту на пальне. Тому, не виключено, що ціни на нього незабаром знову поповзуть угору.

Валентин Землянський, експерт у галузі палива та енергетики:

Речь идет о том, что это еще не предел. По прогнозам, по предварительным оценкам, у нас еще осталась где то гривна-полторы для того чтобы выйти на тот уровень, который будет покрывать затраты операторов, работающих на рынке.

Олександр Сіренко, аналітик ринку нафтопродуктів:

У нас є і хороші новини. У нас валюта біль менш стабілізується, у нас нафта падає. Зараз передумов для зростання цін - все менше і менше.

Слід готуватися українцям і до зростання цін на продукти. Вже за кілька тижнів товари почнуть дорожчати, адже вартість їхнього виробництва напряму залежить від ціни палива і транспортування.