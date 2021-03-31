Россия в ТКГ отказалась поддержать возвращение к режиму "тишины" [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе. Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.
В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с полуночи 1 апреля соблюдению полного и всеобъемлющего режима "тишины". Украинскую инициативу поддержали представители ОБСЕ и предложили принять совместное согласованное заявление ТКГ.
Как объясняют в украинской делегации, заявление подтверждало стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизнь гражданских и военных. Однако российская сторона отказалась поддержать это заявление.
"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - заявила украинская делегация.
В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.
"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - отметили в делегации.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Ранее Кравчук жестко высказался и упрекнул Путина из-за обострения на Донбассе.
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