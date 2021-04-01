На Марсі виявили величезне реліктове озеро. Відкриття зробили науковці Університету Брауна у Сполучених Штатах. Водойма вичерпалася мільярди років тому, але у кратері залишилися сліди струмків. Раніше нічого подібного на Червоній планеті не фіксували.

Дослідники вважають, що вода могла стікати із льодовика поблизу, оскільки слідів ґрунтових вод немає. Докази того, що в далекому минулому води на Марсі було достатньо, вчені вперше оприлюднили 2012 року. Відтоді, людство дізнається нові й нові факти. Втім, без відповіді досі залишається питання чи є або було на планеті життя.

Саме тому до Марса прикута пильна увага вчених. Червону планету вивчають одразу кілька місій: на поверхні - американські ровери Кьюріосіті та Персівіренс, а з орбіти - зонди, які запустили Китай та Об'єднані Арабські Емірати.