Науковці США виявили величезне реліктове озеро на Марсі [ Редактировать ]
На Марсі виявили величезне реліктове озеро. Відкриття зробили науковці Університету Брауна у Сполучених Штатах. Водойма вичерпалася мільярди років тому, але у кратері залишилися сліди струмків. Раніше нічого подібного на Червоній планеті не фіксували.
Дослідники вважають, що вода могла стікати із льодовика поблизу, оскільки слідів ґрунтових вод немає. Докази того, що в далекому минулому води на Марсі було достатньо, вчені вперше оприлюднили 2012 року. Відтоді, людство дізнається нові й нові факти. Втім, без відповіді досі залишається питання чи є або було на планеті життя.
Саме тому до Марса прикута пильна увага вчених. Червону планету вивчають одразу кілька місій: на поверхні - американські ровери Кьюріосіті та Персівіренс, а з орбіти - зонди, які запустили Китай та Об'єднані Арабські Емірати.
по теме
За словами Ілона Маска, компанія не встигли отримати дозвіл на політ від авіації США
Вертолет Ingenuity на борту марсохода NASA Perseverance может взлететь в начале апреля 2021 года
NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць. Під час тесту змоделювали запуск двигунів основного ступеня ракети. Чотири мотори працювали протягом восьми хвилин
Радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 километров, что примерно в 2 раза меньше, чем у Земли, однако больше, чем считалось ранее
Установка синтезуватиме ізотопи водню тритій і дейтерій. За допомогою надвисокої температури - 150 млн градусів Цельсія - газ перетворять на плазму