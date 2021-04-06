"Опозиційна платформа - За життя" автопробігом підтримала молодіжний опозиційний рух [ Редактировать ]
Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва почав слухання у справі заборони партії Шарія.
Позивач - Міністерство юстиції. Представники Мін'юсту просять заборонити діяльність цієї партії, посилаючись на те, що ця політична сила порушує норми українського законодавства.
У самій партії вважають це переслідуванням. Адвокати сьогодні звинуватили суддю в упередженості і заявили відвід. Відтак слухання перенесли. А біля суду влаштували акцію.
Артем Марчевський, голова молодіжного руху партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы приняли решение, что мы должны поддержать наших коллег - партию шария. Но поскольку действуют карантинные ограничения, мы решили их поддержать не выходя из авто. Не нарушая ни одного пункта законодательства и ограничений. По этому мы собрали около 50ти авто, пароехали с прлобегом по городу с флагами.
Нагадаємо, самого Анатолія Шарія звинувачують у державній зраді. В СБУ стверджують, що блогер завдав шкоди національній безпеці України. Йдеться про відеоконтент на його Ютуб-каналі. Шарія також підозрюють у роботі на іноземні структури.
У лютому його вперше викликали на допит в СБУ. А після того, як він не з'явився, оскільки зараз живе в Іспанії, - оголосили в державний розшук і заборонили займатися політичною діяльністю.
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