Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва почав слухання у справі заборони партії Шарія.

Позивач - Міністерство юстиції. Представники Мін'юсту просять заборонити діяльність цієї партії, посилаючись на те, що ця політична сила порушує норми українського законодавства.

У самій партії вважають це переслідуванням. Адвокати сьогодні звинуватили суддю в упередженості і заявили відвід. Відтак слухання перенесли. А біля суду влаштували акцію.

Артем Марчевський, голова молодіжного руху партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы приняли решение, что мы должны поддержать наших коллег - партию шария. Но поскольку действуют карантинные ограничения, мы решили их поддержать не выходя из авто. Не нарушая ни одного пункта законодательства и ограничений. По этому мы собрали около 50ти авто, пароехали с прлобегом по городу с флагами.

Нагадаємо, самого Анатолія Шарія звинувачують у державній зраді. В СБУ стверджують, що блогер завдав шкоди національній безпеці України. Йдеться про відеоконтент на його Ютуб-каналі. Шарія також підозрюють у роботі на іноземні структури.

У лютому його вперше викликали на допит в СБУ. А після того, як він не з'явився, оскільки зараз живе в Іспанії, - оголосили в державний розшук і заборонили займатися політичною діяльністю.