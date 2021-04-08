В современном мире, с его быстрым ритмом жизни, быть скоромным не так уж и хорошо. Пока вы скромничайте - кто-то другой перехватит выгодное предложение, кому-то другому выдадут премию и похвалит начальство. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый застенчивый.

Итак, на первом месте оказались Девы. Четкая, умная, ответственная Дева одновременно и тонкая натура, которой тяжело даются излишние откровения. Поэтому ей неловко говорить о себе и вообще быть в центре повышенного внимания. Чересчур открытые вещи в гардеробе Девы тоже редкость.

Кроме того, им трудно перестроиться и одолеть комплексы. Выйти на сцену, произнести тост в большой компании - самый большой кошмар для Дев.

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