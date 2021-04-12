Авіакатастрофа Боїнга у 2014 році: у Нідерландах оприлюднили записи розмов [ Редактировать ]
Нові записи розмов російських бойовиків, які вказують на їхню причетність до збиття Боїнга оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія NOS. Журналісти стверджують, що на плівках найманці підтверджують прибуття установки "Бук", із якої збили літак.
Зокрема, ватажки обговорюють прибуття зенітно-ракетного комплексу в Сніжне та його переміщення до Первомайська. Натомість журналісти кажуть - судячи з розмов, бойовики думали, що збили військовий, а не пасажирський літак.
Проте, це в жодному разі не стане пом'якшувальним фактором для розслідування. Нагадаю, Боїнг рейсу МН-17 із Амстердама до Куала-Лумпура було збито над територією ОРДЛО в липні 14 року. Загинули 298 осіб. Міжнародна слідча група з'ясувала, що у літак влучили з російської установки Бук.
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