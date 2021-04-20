Туреччина завершує розробку власної вакцини проти коронавірусу. В країні зараз виготовляють сім препаратів. І вже провели дві фази випробувань. На першому етапі їх протестували на 45 добровольцях. На другому на 250.

Для фінального етапу залучать уже тисячі охочих. У разі успіху - вакцину запустять у масове виробництво. До тестувань одного з препаратів долучився навіть міністр промисловості країни.