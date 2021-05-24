У Гонконгу купили діамант за 30 мільйонів доларів [ Редактировать ]
Майже 30 мільйонів доларів за діамант віддали на аукціоні в Гонконгу. "Сакура" - так назвали коштовне каміння за його рожевий колір. Діамант завважки майже 16 каратів встановив рекорд аукціону. І став найдорожчим рожевим діамантом.
Попередній рекорд належав каменю "Дух троянди". Торік у листопаді цей рожевий діамант продали за понад 26 мільйонів доларів.
по теме
І став найдорожчим рожевим діамантом. Попередній рекорд належав каменю "Дух троянди". Торік у листопаді цей рожевий діамант продали за понад 26 мільйонів доларів
Члени угруповання торгували гранатами, тротилом, пістолетами й автоматами
Зловмисника затримали після того, як він продав дві гранати, патрони та пістолет "Макарова"
Зокрема, діамантову з перлами тіару - весільний подарунок дружині від майбутнього іспанського короля Амадео Першого Савойського. За витончену коштовність заплатили понад півтора мільйона доларів
За витончену коштовність заплатили понад півтора мільйона доларів. Ще чотири мільйони вторгували за найбільший будь-коли проданий з аукціону кашмірський сапфір, завважки 55 каратів