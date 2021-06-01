У вересні Україна відзначатиме 400-річчя Хотинської битви. Святкувати вирішили на державному рівні й навіть запросили іноземні делегації. Але як вони доїдуть до Хотина - не пояснили. Адже міжнародна траса, що веде до міста, у такому стані, ніби битва там у самому розпалі.

Ось такою дорогою зустрічає гостей тисячолітній Хотин. Торік у серпні перед в'їздом у місто почали облаштовувати кільце. Зняли асфальт, та так і залишили. А траса - міжнародна, і щодня тут проїжджають тисячі автомобілів. Страждання водіїв постійно бачить Оксана - жінка працює поруч з дорогою на автозаправній станції.

Оксана Бранашко, жителька Хотина:

Тут можна в акваріум скоро рибок запускати - такі ями, такі калюжі! Якщо ще дощ піде, то машини їдуть і не бачать, яка глибина тієї ями. Багато хто вже і колесо тут втрачав, багато хто з'їжджав у кювет. Вирили великі ями і навіть не загорнули.

Підрядник, який виграв тендер, мав облаштувати шість транспортних розв'язок в області. Однак довів до ладу лише два об'єкти. Решта чотири - незавершені. Серед них і кільце в Хотині.

Данило Білецький, перший заступник міського голови Хотина:

Воно є на балансі державного значення. Наскільки нам відомо, підрядник, який здійснював ці роботи, на сьогоднішній день з ним договір розірваний і проходять процедури тендерні.

За словами посадовця, замовник робіт, держпідприємство "Фінінпро", повідомило, що кільце завершать до кінця року. Однак уже у вересні місто на державному рівні відзначатиме чотирьохсоту річницю Хотинської битви. Це одна з ключових баталій у європейській історії. Адже зупинила османську експансію на захід та була однією з наймасштабніших для свого часу.

Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця":

З боку Османської імперії вояків було 165 тисяч, понад 165 тисяч, з боку козацько-польсько-литоського війська це було десь приблизно 72 тисячі.

Турецька армія навіть привела з собою верблюжу кавалерію й бойових слонів. Та це не врятувало османців від поразки. Події чотирьохсотрічної давнини у вересні частково відтворять реконструктори з Польщі, Литви й України.

Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця":

Попередньо відомо, що військово-історичні товариства будуть відтворювати штурм фортеці, будуть якісь такі невеличкі бої, буде задіяна піротехніка. Я сподіваюсь, що нашим відвідувачам буде досить цікаво поринути в ті часи.

Та чи гостинно Хотин зустрічатиме туристів і гостей з-за кордону, поки що невідомо. Отримати коментар ні в облдержадміністрації, ні в обласному автодорі чи хоча б ДП "Фінінпро" не вдалося. Сторони перекладають відповідальність за ремонт дороги одна на одну.

Василь Драгуца, житель Хотина:

Треба, щоб влада приїхала, по всіх дорогах проїхалась та й бачила б!

Втім, чи встигнуть приїхати, оглянути й бодай щось зробити - питання відкрите.