На Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків, які зникли минулого четверга на Дністрі. Хлопці 15 і 16 років ввечері пішли рибалити на човні, але вранці додому так і не повернулися.

Водолази прочісували дно річки в радіусі кількох кілометрів, та пошукам заважала негода. Тіло першого юнака знайшов напередодні ввечері місцевий житель - неподалік місця, де хлопці закинули рибальське спорядження. А сьогодні там же - водолази витягли й тіло другого хлопця.

Ігор, Тухлінович, староста села Устечко Чортківського району:

Залишилися лише речі на березі - дві курточки. В одній з курток є мобільний телефон. Всі корчі, все пройшли, три собаки було, кінологи, все прочесали - одну сторону берега і іншу. Жодних слідів немає. Тільки сліди виходу в річку, курточки біля берега з нашої сторони.

Руслан Сивак, начальник відділення водолазно-рятувальних робіт управління ДСНС України у Тернопільській області:

Сама складність в тому, що Дністер мутний, брудна вода. Дощі і перепади глибин. Багато поріг і Дністер опустошився, став більшим і каміння. І ширина плеса стала широка і складність в тому, що течія стабільна.

Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Тернопільській області: