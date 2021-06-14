Риболовля на Тернопільщині завершилася смертю двох підлітків [ Редактировать ]
На Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків, які зникли минулого четверга на Дністрі. Хлопці 15 і 16 років ввечері пішли рибалити на човні, але вранці додому так і не повернулися.
Водолази прочісували дно річки в радіусі кількох кілометрів, та пошукам заважала негода. Тіло першого юнака знайшов напередодні ввечері місцевий житель - неподалік місця, де хлопці закинули рибальське спорядження. А сьогодні там же - водолази витягли й тіло другого хлопця.
Ігор, Тухлінович, староста села Устечко Чортківського району:
Залишилися лише речі на березі - дві курточки. В одній з курток є мобільний телефон. Всі корчі, все пройшли, три собаки було, кінологи, все прочесали - одну сторону берега і іншу. Жодних слідів немає. Тільки сліди виходу в річку, курточки біля берега з нашої сторони.
Руслан Сивак, начальник відділення водолазно-рятувальних робіт управління ДСНС України у Тернопільській області:
Сама складність в тому, що Дністер мутний, брудна вода. Дощі і перепади глибин. Багато поріг і Дністер опустошився, став більшим і каміння. І ширина плеса стала широка і складність в тому, що течія стабільна.
Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Тернопільській області:
Надалі працівниками поліції встановлюються причини даної події. Будуть зроблені відповідні висновки. З метою недопущення і попередження нещасних випадків на воді закликаємо усіх мешканців дітей батьків щодо безпечного поводження на водоймах. Обов'язкового супроводу дітей на водоймах.
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