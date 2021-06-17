Эффективность мРНК-вакцины CVnCoV от немецкой фармацевтической компании CureVac составила 47% для защиты от COVID-19 любой степени тяжести. Об этом сообщается в пресс-релизе по результатам фазы IIb/III исследований.

CureVac признает, что полученные показатели эффективности "не соответствуют заранее определенным критериям статистического успеха" и, видимо, связаны с засильем мутантных вариантов коронавируса. Эффективность препарата зависит от возраста человека и варианта коронавируса.

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В исследовании принимают участие около 40 тыс. человек из десяти стран Латинской Америки и Европы. Вакцину им вводили двумя дозами. Ее эффективность проверяли через две недели после второй дозы.

После введения препарата заболели 134 человека, у 57% из них были мутантные варианты коронавируса.

Вакцина CureVac использует передовую технологию мРНК, как и Pfizer и Moderna. Евросоюз предзаказал у компании свыше 400 млн доз.

мРНК-вакцины представляют собой инструкции для человеческих клеток по выработке белка, вызывающего иммунный ответ на COVID-19. После вакцинации организм распознает белок как что-то потенциально враждебное и активирует иммунную систему для выработки антител и Т-клеток для борьбы с ним.

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Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо традиционных векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.