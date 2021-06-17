Немецкая мРНК-вакцина CureVac показала эффективность 47% [ Редактировать ]
Источник: CureVac
Эффективность мРНК-вакцины CVnCoV от немецкой фармацевтической компании CureVac составила 47% для защиты от COVID-19 любой степени тяжести. Об этом сообщается в пресс-релизе по результатам фазы IIb/III исследований.
CureVac признает, что полученные показатели эффективности "не соответствуют заранее определенным критериям статистического успеха" и, видимо, связаны с засильем мутантных вариантов коронавируса. Эффективность препарата зависит от возраста человека и варианта коронавируса.
В исследовании принимают участие около 40 тыс. человек из десяти стран Латинской Америки и Европы. Вакцину им вводили двумя дозами. Ее эффективность проверяли через две недели после второй дозы.
После введения препарата заболели 134 человека, у 57% из них были мутантные варианты коронавируса.
Вакцина CureVac использует передовую технологию мРНК, как и Pfizer и Moderna. Евросоюз предзаказал у компании свыше 400 млн доз.
мРНК-вакцины представляют собой инструкции для человеческих клеток по выработке белка, вызывающего иммунный ответ на COVID-19. После вакцинации организм распознает белок как что-то потенциально враждебное и активирует иммунную систему для выработки антител и Т-клеток для борьбы с ним.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо традиционных векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
по теме
Затвердити препарат для екстреного використання компанія планує до кінця вересня
С утра в огромных очередях на вакцинацию собрались сотни людей. На выходных в Украине будут работать более 50 центров массовой вакцинации от COVID-19
Чому мільйони доз виявилися простроченими і що з ними збираються робити?
В одному з індонезійських міст усім вакцинованим у винагороду дарують птицю. Так місцева влада намагається заохотити жителів імунізуватися проти Ковіду
Керівник інтернату та голова ОТГ, на території якої розташований заклад, продавали препарати, призначені для щеплення пацієнтів закладу