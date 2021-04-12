Вакцина от коронавируса компании Pfizer резко подорожала для поставок в страны Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает Euractiv.

Pfizer стоил 12 евро за дозу, затем 15,50 евро. Еврокомиссия сейчас подписывает контракты на поставку 900 миллионов доз по цене 19,50 евро.

По этой цене власти ЕС подписывают контракты с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19 в 2022 и 2023 годах. Болгарский премьер сообщил, что в течение следующих двух месяцев Болгария получит 2,7 млн доз вакцины Pfizer. Борисов добавил, что властям придется заложить более высокие бюджеты на покупку вакцин в следующем бюджете.

19,50 евро за 900 миллионов доз будут стоить почти 18 миллиардов евро. Сначала укол, затем второй, третий и четвертый...

По соглашению с фармацевтическими компаниями, производящими вакцины, Европейская комиссия отказывается разглашать цены на вакцины.

В декабре прошлого года госсекретарь Бельгии Ева Де Бликер случайно опубликовала в Twitter цены на вакцины, согласованные Еврокомиссией, а также количество доз, закупленных ее правительством. Тогда стало известно, что укол AstraZeneca стоит 1,78 евро по сравнению с 12 евро у Pfizer-BioNTech.

Напомним, что Украина заключила контракт с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины. Точные сроки поставки вакцины Pfizer в Украину и ее цена не известны.

"Подробности" писали о том, кто первым получит вакцину Pfizer в Украине.