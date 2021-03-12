Возраст участников испытаний колебался от 18 до 84 лет, при этом, 27% из них были старше 65 лет/ фото: ТАСС

Препарат для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции американской фармацевтической корпорации Novavax, во время исследований, показала 96.4% эффективности в "убийстве" исходного штамма инфекции.

Участие в масштабных испытаниях вакцины на территории Великобритании принимали более 15 тысяч людей которых поделили на несколько групп. Возраст участников колебался от 18 до 84 лет, при этом, 27% из них были старше 65 лет.

Отмечается, что во время исследований препарат показал даже феноменальную 100% эффективность, предотвратив серьезное течение заболевания, а также летальные исходы. Известно, что в борьбе с "британским" штаммом COVID-19 препарат был эффективен на 86,3%. Тем временем, украинский Минздрав договорился о поставках Novavax на территорию страны для иммунизации граждан.

Читайте также, вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca являются высокоэффективными в предотвращении госпитализации людей старше 80 лет. Укол COVID-вакцины AstraZeneca показал эффективность 80,4%.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эффективность вакцинации от коронавируса достигается ее повсеместностью. Отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

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