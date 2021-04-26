Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna усиливают давление на правительство США, призывая не поддерживать приостановку патентов на вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

Одним из главных доводов фармацевтов состоит в том, что новые научные разработки могут попасть в руки Китая и России.

Лоббисты предупредили Белый дом о том, что Москва и Пекин могут в собственных целях использовать научную платформу, которую Pfizer и Moderna применяли при создании своих мРНК-вакцин от COVID-19.

Препараты на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) используют совершенно новый подход к созданию вакцин. Фармацевты уже ведут разработку препаратов на основе мРНК для лечения и предотвращения целого ряда заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых.

В конце 2020 года Индия и ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам - производителям вакцины от COVID-19 временно отказаться от патентов на препараты от коронавируса. Этот призыв уже поддержали более 60 стран.

В начале апреля 175 лауреатов Нобелевской премии, бывших глав государств и правительств призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.

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Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.