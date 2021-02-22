15 февраля должна была начаться вакцинация украинцев от коронавируса. Власти составили календарный план прививок, подписали ряд контрактов с поставщиками, добились от международных доноров обещаний помочь, однако вакцин в Украине до сих пор нет.

Почитать об этом можно в нашей статье "Вакцина от коронавируса: когда и чем начнут прививать украинцев".

Пока Украина ждет поставок, "Подробности" сравнили все вакцины от COVID-19, которые одобрены к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и властями в различных регионах и странах мира.

Как работают вакцины

Патоген - это бактерия, вирус, паразит или грибок, который может вызвать заболевание. В каждом патогене есть антиген, вызывающий образование антител - защитной реакции иммунной системы.

Вакцины содержат болезнетворный микроорганизм в ослабленной форме, или его частицы, которые вызывают иммунный ответ организма.

Он содержит антигены, вызывающие иммунную реакцию организма - "выброс" анетител и активации T-клеток - лимфоцитов, созревающая в тимусе.

Типы вакцин

Есть три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используют для выработки антигенов и создания иммунитета:

цельный вирус или бактерию;

фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ;

генетический материал, содержащий код для синтеза антигенов.

На основе цельного вируса или его фрагмента делают:

инактивированные вакцины;

живые ослабленные вакцины;

вирусные векторные вакцины;

субъединичные вакцины.

В инактивированных вакцинах используют инактивированный (убитый) болезнетворный вирус или бактерию. Их компоненты не способны проникать в клетки и активировать T-лимфоциты - только антитела.

В живой вакцине используется ослабленный вирус. Вакцины этого типа могут не подойти людям с ослабленной иммунной системой.

В вирусной векторной вакцине используется безопасный вирус, который доставляет специфические белки, активирующие иммунный ответ, не вызывая болезни.

В субъединичных вакцинах используются только фрагменты вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать.

В вакцинах на основе генетического материала используется не цельный микроорганизм, а лишь участок структуры ДНК и РНК, содержащий "программу" для для выработки нужных белков, которые иммунная система нашего организма должна распознать и дать на них иммунный ответ.

Технология с использованием генетического материала является новейшим способом получения вакцин. Изначально они разрабатывались для лечения онкологических заболеваний. Пандемия коронавируса ускорила исследования в этой области.

Чтобы создать матричную РНК-вакцину от коронавируса, ученым пришлось расшифровать геном вируса SARS-CoV-2. Фармацевты компаний Pfizer/BioNTech и Moderna сконцентрировались на геноме белка "шипов" вируса, с помощью которых он крепится к клетке носителя. Именно поэтому мРНК-вакцины самые эффективные.

Создание вакцин от COVID-19

После начала пандемии команды ученых и фармкомпании по всему миру приступили к созданию вакцины от COVID-19. По данным на 17 февраля 2021 года ВОЗ зарегистрировала 181 вакцину от коронавируса.

На финальном 3-м этапе клинических испытаний на людях, который предшествует регистрации, находится 21 вакцина.

Из них 11 одобрены для использования национальными регулирующими органами, а также региональными властями, такими как Европейское агентство по лекарственным средствам.

Ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл исследований, поэтому вакцинация во всем мире идет в режиме экстренного использования (emergency use).

Вакцины для "экстренного использования"

британско-шведская компания AstraZeneca с Оксфордским университетом - одобрили в 48 странах;

с Оксфордским университетом - одобрили в 48 странах; американская компания Moderna с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США - одобрили в 38 странах;

с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США - одобрили в 38 странах; немецкая компания BioNTech с американской Pfizer - одобрили в 60 странах;

с американской - одобрили в 60 странах; американская компания Johnson & Johnson - одобрили в 17 странах;

- одобрили в 17 странах; американская компания Novavax ;

; китайская компания Sinovac Biotech - одобрили в 7 странах;

- одобрили в 7 странах; китайская компания Sinopharm с Уханьским институтом вирусологии - одобрили в 2 странах;

Уханьским институтом вирусологии - одобрили в 2 странах; китайская компания Sinopharm с Пекинским институтом вирусологии - одобрили в 14 странах;

с Пекинским институтом вирусологии - одобрили в 14 странах; Аньхуйский биофармацевтический и микробиолигический институт и Китайская академия наук;

Институт медицинской биологии Китайской академии медицинских наук (IMBCAMS);

китайская компания CanSino Biologics с Институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук КНР - одобрили в 3 странах;

с Институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук КНР - одобрили в 3 странах; российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи ( "Спутник V" ) - одобрили в 30 странах;

) - одобрили в 30 странах; российский центр "Вектор" ( "ЭпиВакКорона" ) - одобрили в 1 стране;

) - одобрили в 1 стране; индийская компания Bharat Biotech с Национальным институтом вирусологии Индии - одобрили в 1 стране;

с Национальным институтом вирусологии Индии - одобрили в 1 стране; индийская компания Zydus Cadila ;

; Институт сыворотки Индии ( Serum Institute of India) с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) - одобрили в 11 странах;

( с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) - одобрили в 11 странах; Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстан ("QazCovid").

На подходе вакцины:

CureVac - мРНК-вакцина на технологии липидных наночастиц (LNP);

- мРНК-вакцина на технологии липидных наночастиц (LNP); Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline) ;

; Novavax - 89,3%;

- 89,3%; Inovio Pharmaceuticals с Международным институтом вакцин и Advaccine (Suzhou) Biopharmaceutical;

с Международным институтом вакцин и Advaccine (Suzhou) Biopharmaceutical; AnGes/Takara Bio с Университетом Осаки;

с Университетом Осаки; Clover Biopharmaceuticals/GSK/Dynavax ;

; COVAXX/United Biomedical;

Medicago.

Характеристики вакцин

Вакцины Moderna и Pfizer созданы с использованием новой технологии, известной как информационная РНК (мРНК), поэтому они самые эффективные. При этом они нейтрализуют новые агрессивные штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании и ЮАР.

Их недостатками можно назвать высокую стоимость и необходимость хранить при экстремально низких температурах, например, Pfizer при -75 градусах.

Остальные вакцины традиционные, в которых для активизации иммунной системы используется неживой (ослабленный) коронавирус или аденовирус - распространенный в человеческой популяции вирус, вызывающий простуду.

Это их главный минус: аденовирусные вакцины показывают низкую эффективность у переболевших ОРВИ, у которых уже есть антитела к аденовирусам.

Из плюсов - производство стоит дешевле, чем вакцин Pfizer и Moderna, поэтому они дешевле; их проще сохранять пригодными к использованию.

Эффективность вакцин

В начале пандемии эксперты ВОЗ говорили, что будут считать успешной любую вакцину, эффективность которой превысит 70%.

Эффективность - это численное выражение снижения риска заболеваемости вакцинированных по сравнению с невакцинированными. На 3-й фазе клинических исследования добровольцев делят на две группы: одним дают вакцину, другим - плацебо.

Рейтинг эффективности вакцин

Pfizer - 95%.

Moderna - 94,5%.

"Спутник V" - 91,6%. Высокая эффективность объясняется использованием сразу двух аденовирусов (Ad26 и Ad5) по двухкомпонентной схеме, когда при повторной вакцинации используется другой аденовирус. Ряд ученых ставит под сомнение заявленную эффективность российского препарата.

Высокая эффективность объясняется использованием сразу двух аденовирусов (Ad26 и Ad5) по двухкомпонентной схеме, когда при повторной вакцинации используется другой аденовирус. Ряд ученых ставит под сомнение заявленную эффективность российского препарата. Novavax - 89,3%. В Великобритании эффективность составила 89,3%, а в ЮАР - менее 50%. В обоих случаях вакцина на 100% эффективна против тяжелого течения заболевания.

В Великобритании эффективность составила 89,3%, а в ЮАР - менее 50%. В обоих случаях вакцина на 100% эффективна против тяжелого течения заболевания. Sinopharm - 86%.

AstraZeneca - 70,4%. В бразильском исследовании эффективность составила 64,2%, в британском - 90%, а против бессимптомных случаев - 58,9%.

В бразильском исследовании эффективность составила 64,2%, в британском - 90%, а против бессимптомных случаев - 58,9%. Johnson & Johnson - 66%. В США эффективность вакцины Janssen составила 72%, в Латинской Америке - 66% и в ЮАР - 57%. Вакцина показала 85% при тяжелой форме COVID-19.

В США эффективность вакцины Janssen составила 72%, в Латинской Америке - 66% и в ЮАР - 57%. Вакцина показала 85% при тяжелой форме COVID-19. Sinovac Biotech - 50,38%. В Турции эффективность составила 91,25%, в Индонезии - 65,3%, в Бразилии - на 100% против тяжелой формы COVID-19, на 78% - при легких случаях.

Вакцинация в разных странах

В настоящее время в мире широко используют 7 вакцин. Вакцины, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna доминируют в Северной Америке, Европе, Израиле и странах Персидского залива.

В США одобрили к использованию только две вакцины: Pfizer/BioNTech и Moderna. Власти делают заказы только у этих компаний.

В Европейском Союзе разрешено использование трех вакцин от COVID-19:

BioNTech/Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca.

Еврокомиссия заключила 6 контрактов на поставки вакцин от COVID-19: с компаниями BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Британская AstraZeneca-Oxford используется в самой Великобритании и Индии, где вакцину производят на мощностях компании Bharat Biotech.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 30 странах мира. Ее широко применяют на постсоветском пространстве, Африке и Латинской Америке.

Китайские вакцины Sinopharm и Sinovac доминируют в Китае, ОАЭ, Бахрейне, Сейшельских островах, Иордании, Индонезии и Турции.

В Украине допускаются к использованию вакцины, одобренные властями США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или ЕС (по крайней мере, одной из стран). Запрещается применение вакцины из России, поскольку та считается "государством-агрессором".

Украинские власти закупили вакцины:

CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - 1,9 млн доз .

производства китайской компании - . AstraZeneca и Novavax производства индийского Иснитута вакцин (Serum Institute) - 15 млн доз . У экспертов есть серьезные претензии к их качеству. По сути, Минздрав купил несертифицированные индийские вакцины Covishield.

производства индийского Иснитута вакцин (Serum Institute) - . У экспертов есть серьезные претензии к их качеству. По сути, Минздрав купил несертифицированные индийские вакцины Covishield. AstraZeneca - 1,2 млн доз у Польши.

Недостатки вакцин

Все вакцины от необходимо вводить в два этапа с промежутками в 2 недели. И это их главный недостаток. Человек должен прийти на укол дважды. Есть риск, что первую прививку пациент получит, а прийти на второй укол забудет или не сможет. Это сведет на нет эффективность вакцинации.

Вакцина Johnson & Johnson уникальна, поскольку вводится одним уколом. В Китае также работают над созданием одностадийной вакцины.

Проблема заключается и в низкой продолжительности иммунного эффекта вакцины - до 9 месяцев. Традиционным вакцинам могут оказаться "не по зубам" новые штаммы коронавируса. К примеру, вакцины AstraZeneca и Novavax оказались неэффективны против южноафриканской мутации.

Вакцины на основе аденовирусных векторов - "одноразовые". Их не получится ввестиь несколько раз, поскольку иммунный ответ на аденовирус на длительное время "заблокирует" выработку ответа на белок коронавируса.

Разработчики не скрывают, что у новых вакцин довольно много побочных эффектов. Самые распространенные: боль в месте укола (79-83% человек), слабость (47,4%), головная (41,9%) и мышечная (21,3%) боль. Люди жалуются на повышение температуры, озноб, учащенное сердцебиение и аллергические реакции.

СМИ регулярно сообщают о гибели пожилых людей после вакцинации. Многие из сообщений на проверку оказываются фейками.