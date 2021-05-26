США не будут разрешать использование новых вакцин от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Заявки от производителей вакцин от COVID-19, которые еще не начали переговоры с Управлением по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США, могут быть отклонены вплоть до конца пандемии. Об этом сказано в заявлении ведомства.
Америкнаский регулятор сообщил, что обновил свою политику рассмотрения заявок на чрезвычайное использование вакцин.
На протяжении текущей пандемии FDA может отклонить изучение и дальнейшее рассмотрение заявок на экстренное использование, за исключением заявок от производителей вакцин, которые уже взаимодействуют с управлением.
Напомним, что сейчас в США одобрены три вакцины: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, которая требует введения одной дозы.
11 мая американские власти одобрили использование препарата Pfizer для вакцинации детей от 12 до 15 лет.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
Ранее сообщалось о том, что США к концу июня направят другим странам 80 млн доз вакцин от коронавируса. Такое обещагие дал президент США Джо Байден.
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