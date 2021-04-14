В ЕС будут применять только мРНК-вакцины Источник: Facebook

Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на министерство здравоохранения Италии. Материал La Stampa доступен по подписке, его цитирует Reuters.

По данным источника, Еврокомиссия решила не продлевать контракты со всеми производителями векторных вакцин.

Векторными называют вакцины, в которых для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека для выработки антител и иммунитета, используется носитель на основе другого вируса - вектор. Чаще всего используются аденовирусы.

В 2022 году Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Кроме них, к применению в ЕС одобрены векторные вакцины от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, что в марте во многих странах ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca (называется Vaxzevria) из-за случаев возникновения тромбоза у пациентов. Связь между образованием тромбов и вакциной признали в Европейском агентстве лекарственных средств, но назвали это крайне редким побочным эффектом и осложнением.

Власти США в апреле рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, разработанной Johnson & Johnson. По состоянию на 12 апреля в США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. При этом зарегистрировано 6 случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбозов у людей после вакцинации.

"Подробности" писали, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу. По этой цене подписывают контракты на поставки в Евросоюз в 2022 и 2023 годах.