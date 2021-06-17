У США зафільмували торнадо з висоти пташиного польоту [ Редактировать ]
Торнадо - з висоти пташиного польоту. Американський пілот зафільмував, як над Оклахомою вирує смерч. Чоловік саме облітав вихор на своєму планері. Каже, спершу небо було ясним, як раптом на шляху утворився коловорот. Пілот виклав ролик у соцмережі, відео вже стало вірусним.
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Синоптики кажуть, це був досить рідкісний вихор, що утворився на землі. Бо зазвичай торнадо виникають у грозових хмарах. Найбільше перепало округові Вельд. Там зруйновані будинки та пошкоджені поля
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Вогняна гора викинула в небо стовпи диму та лави. Основне виверження розпочалося на південно-східному кратері, на висоті три тисячі триста метрів. Етна
Вогняна гора викинула в небо стовпи диму та лави. Основне виверження розпочалося на південно-східному кратері, на висоті три тисячі триста метрів