Північна Корея знаходиться на порозі голоду [ Редактировать ]
На порозі голоду. Північна Корея потерпає від економічних наслідків пандемії та торішнього неврожаю. На останньому засіданні панівної Трудової партії слово узяв лідер країни Кім Чен Ин. Він закликав ужити заходів, щоб подолати складну ситуацію з харчами.
Це не перша його заява на цю тему, у квітні Кім Чен Ин порівняв нинішню ситуацію в КНДР з голодом у 90-х, коли, за приблизними підрахунками, померло три мільйони людей.
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