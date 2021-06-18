Голодні ведмеді тероризують жителів курортного містечка у Румунії (відео) [ Редактировать ]
Курортне містечко в Румунії заполонили ведмеді! У пошуках їжі вони вдираються до місцевих магазинів і будинків, аби вкрасти харчі. На спроби людей прогнати непроханих "гостей" ведмеді не реагують.
Мер називає ситуацію "катастрофічною" та зазначає - вулицями вештається близько 15 хижаків. Поліцейські закликають жителів дотримуватися дистанції, не годувати і не фотографувати тварин.
Вигнати ведмедів досі не вдається.
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