Велика вода у ці години загрожує домівкам буковинців. У регіоні зараз ліквідують наслідки потужних злив, що пройшли там минулої доби, спричинивши повені. Затопило майже двадцять населених пунктів. Наразі, минулося без жертв, однак негода завдала чималих збитків.

Катастрофа тут. Кажуть, за 40 років не пам'ятають люди, щоб таке було.

Село Вікно найбільше постраждало від повені - тут підтопило майже 70 будинків. Потік води ніс тварин, меблі та сміття.

Наталія Пужняк, жителька села Вікно:

Всяка гадь, все плило, все бурлило. Люди перелякалися, діти пищали - жах такий у нас був!

Подекуди вода піднялася вище вікон у хатах. Рятувальники досі викачують її з підвалів та обійсть. А городи нагадують озера.

Наталія Пужняк, жителька села Вікно:

Ми цю фірточку не могли відкрити. Та в городі десь отак була вода. Десь отак! (показує)

Течія була такої сили, що знесла частину старого будинку. На щастя, всередині нікого не було. А от по сусідству заручниками стихії стала матір із чотирма дітьми. Врятуватися з водного полону їм допомогли небайдужі люди.

Василь Лікар, житель села Вікно:

У цій хаті було, коли дітей ми спасали, то було води отак. Ми через вікно витягали усіх дітей.

Хоча вода вже практично зійшла, наслідки негоди вражають. Скрізь намул, гілля та непотріб.

Любов Рожкова, жителька села Вікно:

Це все по дорозі валило дерева, все кругом. Це все зразу, це на очах, моментально затопило. Раптово, за пару хвилин. А звідки це все взялось, ми не розуміємо. Страшне було.

Дехто з місцевих жителів вважає, що трагедії можна було б уникнути. Буцімто під час ремонту центральної дороги неправильно спроєктували зливні мережі. Разом з тим останні кілька тижнів у селі йшли сильні дощі.

Іван Ковалюк, голова Вікнянської об'єднаної територіальної громади:

Земля наповнена і тому з цього великого басейну земель, саме сюди в низовини вода хлинула. І, скажемо так, ніякі відтічні, ці всі питання - вони не спрацьовували.

Ліквідація наслідків паводку продовжується. А через забруднену воду є ризик спалаху інфекційних захворювань.

Марія Верстюк, жителька села Вікно:

Вода - повна криниця води нечистої. Ні напитися нема, нічого, що хочеш роби - плач.

Загалом на Буковині постраждали 17 населених пунктів. Пошкоджено 30 кілометрів доріг та 9 мостів. Остаточну суму збитків ще підраховують.