Украинка Маргарита Песоцкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису, который проходит в Варшаве (Польша).

Наша теннисистка дошла до полуфинала, где уступила представительнице Германии Ксионе Шан - 0:4 (6:11, 9:11, 7:11, 4:11). Это автоматически делает ее призершей первенства континента.

Это вторая награда для Украины на чемпионате Европы. Ранее "бронзу" в парном разряде завоевали Татьяна Биленко и Анна Гапонова.

Для 29-летней Песоцкой это уже пятая личная награда чемпионата Европы. Ранее Маргарита выигрывала "серебро" в 2009 и 2018 годах, а также "бронзу" - в 2011, 2015.

Как сообщали "Подробности", в начале июня 10-летняя украинка Диана Коленникова выиграла международный турнир по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходил в Чехии.