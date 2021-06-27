Маргарита Песоцкая выиграла "бронзу" чемпионата Европы по настольному теннису [ Редактировать ]
Источник: Федерация настольного тенниса Украины
Украинка Маргарита Песоцкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису, который проходит в Варшаве (Польша).
Наша теннисистка дошла до полуфинала, где уступила представительнице Германии Ксионе Шан - 0:4 (6:11, 9:11, 7:11, 4:11). Это автоматически делает ее призершей первенства континента.
Это вторая награда для Украины на чемпионате Европы. Ранее "бронзу" в парном разряде завоевали Татьяна Биленко и Анна Гапонова.
Для 29-летней Песоцкой это уже пятая личная награда чемпионата Европы. Ранее Маргарита выигрывала "серебро" в 2009 и 2018 годах, а также "бронзу" - в 2011, 2015.
Как сообщали "Подробности", в начале июня 10-летняя украинка Диана Коленникова выиграла международный турнир по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходил в Чехии.
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