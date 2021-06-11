10-летняя украинка Диана Коленникова выиграла международный турнир по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходил в Чехии. Об этом сообщает управление молодежи и спорта Львовской ОГА.

Жительница Жовквы Львовской области Диана Коленникова одержала победу в финале 3:2 над немкой Жозефиной Нойман.

Диана Коленникова считается сильнейшей теннисисткой Украины в своей возрастной категории. На последнем национальном чемпионате в составе сборной Львовской области юное дарование завоевало сразу шесть медалей, три из которых - золотые.

Юна спортсменка живет в Жовкве. Здесь она овладела азы настольного тенниса, а оттачивает мастерство с выдающимся тренером, паралимпийским чемпионом Виктором Дидухом.

Напомним, что российскую теннисистку задержали за договорной матч на "Ролан Гаррос".