10-летняя украинка выиграла международный теннисный турнир [ Редактировать ]
Источник: Львовская ОГА
10-летняя украинка Диана Коленникова выиграла международный турнир по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходил в Чехии. Об этом сообщает управление молодежи и спорта Львовской ОГА.
Жительница Жовквы Львовской области Диана Коленникова одержала победу в финале 3:2 над немкой Жозефиной Нойман.
Диана Коленникова считается сильнейшей теннисисткой Украины в своей возрастной категории. На последнем национальном чемпионате в составе сборной Львовской области юное дарование завоевало сразу шесть медалей, три из которых - золотые.
Юна спортсменка живет в Жовкве. Здесь она овладела азы настольного тенниса, а оттачивает мастерство с выдающимся тренером, паралимпийским чемпионом Виктором Дидухом.
Напомним, что российскую теннисистку задержали за договорной матч на "Ролан Гаррос".
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