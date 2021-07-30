Медовий місяць за ґратами: наречений відкрив стрілянину з вікна весільної автівки на Буковині [ Редактировать ]
Медовий місяць за ґратами. Нареченому, який відкрив стрілянину з вікна весільної автівки, загрожує до семи років в'язниці.
Відбувалося все на Буковині. Про своє одруження чоловік вирішив усіх сповістити - пострілами з автомата. Гатив у повітря. Постраждалих немає, але поліція вчинок нареченого увагою не оминула.
Діана Козлова, речниця Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області:
27-річний житель села Їжівці здійснював стрільбу з автомата, при цьому наражаючи на небезпеку оточуючих, оскільки стрільбу він здійснював біля осель громадян.
по теме
Кур'єри під виглядом "туристів" ввозили в Україну спецпрепарати з арабських країн, маскуючи їх під сувенірну та кондитерську продукцію
Вночі у закинутій будівлі психіатричної лікарні відпочивала компанія - хлопець з дівчиною відокремилися і пішли на дах
Чи мав льотчик дозволи на польоти та яка доля родини, на чий будинок впало повітряне судно?
Що сталося між дітьми? І де зараз підліток, якого підозрюють у вбивстві?
Чоловік переобладнав батьківську хату на музей, де навіть меблі та люстри - вироби лозоплетіння