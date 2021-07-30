Медовий місяць за ґратами. Нареченому, який відкрив стрілянину з вікна весільної автівки, загрожує до семи років в'язниці.

Відбувалося все на Буковині. Про своє одруження чоловік вирішив усіх сповістити - пострілами з автомата. Гатив у повітря. Постраждалих немає, але поліція вчинок нареченого увагою не оминула.

Діана Козлова, речниця Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області: