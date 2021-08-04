3 августа главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. В Государственном департаменте США отреагировали на его смерть и будут следить за расследованием этого дела. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, США расстроены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова.

Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями относительно причин его смерти. Господин Шишов был важным представителем белорусского гражданского общества и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко.

В последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair и недавняя ситуация на Олимпиаде, когда белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались силой вывезти из Токио в Беларусь.

Напомним, что полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

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