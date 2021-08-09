Завершение строительства "Северного потока-2": в России назвали сроки [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
До завершения строительства газопровода "Северный поток-2" остаются считанные недели. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Кроме того, дипломат назвал примерные сроки сдачи объекта.
"Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", – сказал он.
По словам дипломата, соглашения между Берлином и Вашингтоном подписано не было, а поэтому заявление не является юридически обязывающим.
"Оно не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке", — подчеркнул он.
Ранее мы писали о том, что США и Германия представили соглашение о гарантиях энергетической безопасности Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
30 серпня лідери країн говоритимуть, зокрема, про "Північний потік", можливу участь Сполучених Штатів у Нормандському форматі та надання Україні "дорожньої мапи" для вступу до НАТО
Він наголосив, що протягом 18 років усі польські уряди вважали будівництво газпромівського газогону засобом російської диверсії, мета якого - зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО
Готують офіційний візит президента Зеленського до США 30 серпня. На порядку денному безпека, реформи та економіка
Законодавці - проти. Голова комітету з міжнародних справ Сенату США разом зі своїми колегами з парламентів восьми держав Європи висловився проти другого "Північного потоку"
У документі немає закликів скасувати нинішню домовленість Вашингтона і Берліна - це вже нереально. Натомість передбачені максимально конкретні кроки, аби мінімізувати наслідки. І ось що пропонують щодо України
Глава комітету з міжнародних справ Сенату США разом зі своїми колегами з парламентів восьми держав Європи висловився Проти другого "Північного потоку" і за підтримку України і посилення санкцій проти Москви