Обсяг роботи зріс у рази, а зарплатню не переглядали вже 30 років.

Бельгійські медики виходять на демонстрації. Попри те, що влада виділила за час пандемії додаткові кошти на премії та заробітні плати, вони - незадоволені. Чому - дізнавалась Олена Абрамович.

Їм аплодували в перші місяці пандемії, проте за оплески їжі не купиш, нарікають бельгійські медики. Ось уже півтора року, як їхні зарплати невиправдано низькі, порівняно з тим навантаженням, з яким вони зіткнулись під час спалаху коронавірусу.

Дам'ян Кабей, медбрат відділення швидкої допомоги:

Ми працюємо кожен за п'ятьох, не покладаючи рук. І нам хочеться, щоб ми отримували за якісну роботу належну винагороду.

Обсяг роботи зріс у рази, а зарплатню не переглядали вже 30 років. За весь цей час у виплатах медикам збільшувався тільки коефіцієнт індексації. Хоча реалії дуже змінились.

Оділь Стрель, медсестра відділення інтенсивної терапії:

Технічне навантаження, коли ми стикаємося з пацієнтами, не зареєстрованими в системі, і час, витрачений на розмови з ними, не беруть до уваги.

На протести медики виходили і торік. Найгучнішою виявилась маленька акція з "коридором ганьби", яку минулого травня влаштували для глави уряду. Коли прем'єрка вперше за два місяці епідемії відвідала лікарню, щоб поцікавитися, чи все в них гаразд - демонстративно повернулися спиною. Так само, як влада відверталась від них багато років.

Після того бельгійська влада таки пішла на певні поступки. 400 мільйонів євро виділили на нові робочі місця, дали по 900 євро одноразової премії та ваучери на 300 євро для купівлі харчів. Окремо пів мільярда - на зарплати, та в підсумку це збільшило суми лише на 6 відсотків. Медики сказали, що цього замало. Створили нову профспілку і знову вийшли на протест.

Марселін Бургвіньйон, медсестра, представниця профспілки:

Ми не можемо просто сидіти вдома, ні, ми повторюємо - проблема є, медсестри втомились, ви нас недостатньо захищаєте, ми потребуємо кращої підтримки.

Клеменс ван дер Брюгген, медсестра відділення геріатрії:

У лікарні нам нічого не кажуть, принаймні, я не чула жодних новин. І тому нам треба щось робити, брати вихідний, щоб прийти на демонстрацію і показати, що нас багато і ми вимагаємо змін.