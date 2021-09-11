Роналду оформил дубль в первом после возвращения матче за "Манчестер Юнайтед" [ Редактировать ]
Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"
Португальский форвард Криштиану Роналду оформил свой первый дубль после возвращения в Английскую премьер-лигу.
В субботу, 11 сентября, "Манчестер Юнайтед" дома встречается с "Ньюкаслом" в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Первый гол Роналду забил в добавленное к первому тайму время, а второй - на 62-й минуте. Счет в матче 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед", у "Ньюкасла" отличился Хавьер Манкильо (56-я минута).
После трех туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют в своем активе 7 очков и располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице.
𝙐 𝙉 𝙄 𝙏 𝙀 𝘿 ✊#MUFC | #MUNNEW pic.twitter.com/P2yI4ff9MP— Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021
Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. Сумма трансфера составила 20 млн фунтов стерлингов. Криштиану Роналду будет получать 480 тыс. фунтов в неделю (1 млн 779 тыс. грн - ред.), что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги.
Криштиану выступал за "дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.
36-летний Роналду принял решение не переходить в "Манчестер Сити" после разговора с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Гвардиола заявил, что не может гарантировать португальцу место в стартовом составе "Манчестер Сити". После этого Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".
Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и провел 165 игр за сборную Португалии, забив 101 гол.
Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.
по теме
Португальский нападающий Криштиану Роналду будет получать в "Манчестер Юнайтед" 480 тыс. фунтов в неделю
Роналду за свою карьеру смог завоевать пять трофеев "Золотой мяч"
Ласкаво просимо додому. Зірковий футболіст Криштіану Роналду знову перейшов у "Манчестер Юнайтед".
Итальянские журналисты выяснили, что 36-летний футболист уже согласовал все детали контракта с "Манчестер Сити". Срок его действия - до 2023 года, а получать бомбардир будет 20 млн евро в год. "Манчестер Сити" в ближайшее время должен закрыть сделку с "Ювентусом"
Кількох спортсменів добряче покусали. Суддя зупинив гру, а на поле викликали фахівців, які димом викурили бджіл зі стадіону. За дві години матч поновили.