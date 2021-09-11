Португальский форвард Криштиану Роналду оформил свой первый дубль после возвращения в Английскую премьер-лигу.

В субботу, 11 сентября, "Манчестер Юнайтед" дома встречается с "Ньюкаслом" в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Первый гол Роналду забил в добавленное к первому тайму время, а второй - на 62-й минуте. Счет в матче 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед", у "Ньюкасла" отличился Хавьер Манкильо (56-я минута).

После трех туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют в своем активе 7 очков и располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. Сумма трансфера составила 20 млн фунтов стерлингов. Криштиану Роналду будет получать 480 тыс. фунтов в неделю (1 млн 779 тыс. грн - ред.), что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги.

Криштиану выступал за "дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

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36-летний Роналду принял решение не переходить в "Манчестер Сити" после разговора с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Гвардиола заявил, что не может гарантировать португальцу место в стартовом составе "Манчестер Сити". После этого Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и провел 165 игр за сборную Португалии, забив 101 гол.

Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.