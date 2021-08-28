Стала известна зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед" [ Редактировать ]
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Новоиспеченный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду будет получать 480 тыс. фунтов в неделю (1 млн 779 тыс. грн - ред.), что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги. Об этом сообщает британская Daily Mail.
Вторым по зарплате в чемпионате Англии является нападающий "Челси" Ромелу Лукаку (450 тыс. фунтов в неделю с бонусами). Тройку лидеров замыкает Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" (385 тыс. фунтов).
При этом Роналду будет зарабатывать меньше, чем аргентинец Лионель Месси (1 млн фунтов в неделю) и бразилец Неймар (600 тыс. фунтов) в "ПСЖ".
Напомним, что Криштиану выступал за "дяьволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.
36-летний Роналду принял решение не переходить в "Манчестер Сити" после разговора с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Гвардиола заявил, что не может гарантировать португальцу место в стартовом составе "Манчестер Сити". После этого Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".
Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и провел 165 игр за сборную Португалии, забив 101 гол.
Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.
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