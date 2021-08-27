Роналду попрощался с игроками "Ювентуса" и переходит в "Манчестер Сити" - СМИ [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Португальский футболист Криштиану Роналду покидает туринский "Ювентус" и переходит в "Манчестер Сити". Об этом сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Журналисты наблюдали, как в пятницу, 27 августа, португальский форвард раньше времени покинул тренировочную базу "Ювентуса". Он провел с командой около сорока минут, попрощавшись с коллегами по клубу. В сети появился короткое видео, как автомобиль Роналду выезжает с базы.
Итальянский журналист Николо Скира написал в Twitter, что 36-летний футболист уже согласовал все детали контракта с "Манчестер Сити". Срок его действия - до 2023 года, а получать бомбардир будет 20 млн евро в год.
"Манчестер Сити" в ближайшее время должен закрыть сделку с "Ювентусом". По данным СМИ, британский клуб получит за португальца 30 млн евро. После согласования контракта Роналду вылетит на Туманный Альбион.
Напомним, что Роналду перешел в туринский "Ювентус" в 2018 году. За его трансфер заплатили 112 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории итальянских клубов. Контракт с "Ювентусом" действует до июня 2022 года, а зарплата португальца составляет 31 млн в год.
В первый сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии. В прошлом сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов. Однако ни разу "Ювентусу" не удалось пробиться даже в полуфинал Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и провел 165 игр за сборную Португалии, забив 101 гол.
Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.
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