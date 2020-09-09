Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й голы в составе сборной Португалии. Об этом сообщает официальный Twitter Лиги наций.

✅ Cristiano Ronaldo = first European to reach 100 international goals 👏



All the stats you need to know 👇#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2020) September 8, 2020

В матче второго тура группового этапа Лиги наций, проходившего в Сольне на стадионе "Френдс Арена" при пустых трибунах, сборная Португалии обыграла команду Швеции со счетом 0:2 (Роналду, 45, 72). После этой победы действующие чемпионы Европы набрали шесть очков и возглавили свой квартет.

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Больше голов, чем Роналду, за национальную сборную за всю историю забивал только бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи - 109. При этом среди европейских футболистов до отметки в 100 голов португальский форвард добрался первым.

Эмоциями от юбилейного гола за национальную команду Криштиану Роналду поделился в своем Instagram.

Криштиану Роналду 35 лет, он провел 165 игр за сборную Португалии и является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч". Криштиану пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом".

Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (126), провел больше всех матчей (21) и забил больше всех голов (9) в финальных стадиях чемпионатов Европы, а также больше всех в отборочных турнирах (25). Кроме того, португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии. С лета 2018 года он выступает за туринский "Ювентус".

Напомним, что в 2020 году Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам.