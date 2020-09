Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й голы в составе сборной Португалии. Об этом сообщает официальный Twitter Лиги наций.

✅ Cristiano Ronaldo = first European to reach 100 international goals 👏



All the stats you need to know 👇#NationsLeague