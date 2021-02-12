Криштиану Роналду после победы "Реала" в Лиге чемпионов весной 2014 года Источник: Facebook

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.

Напомним, что в 2018 году Роналду принял решение перебраться в туринский "Ювентус". За его трансфер заплатили 112 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории итальянских клубов.

В первый же сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии. В текущем сезоне Серии А Роналду провел 17 матчей, забив 16 мячей.

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Криштиану Роналду является одним из самых титулованных и дорогих спортсменов планеты.

Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом".

Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и провел 165 игр за сборную Португалии, забив 101 гол.

Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (126), провел больше всех матчей (21) и забил больше всех голов (9) в финальных стадиях чемпионатов Европы, а также больше всех в отборочных турнирах (25).

Нынешней возлюбленной Роналду является Джорджина Родригес, которая 12 ноября 2017 года родила ему дочь. Также у Криштиану еще трое детей от суррогатных матерей.

5 февраля человеку-легенде исполнилось 36 лет.

Напомним, что в 2020 году Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам.