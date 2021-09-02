Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов, забитых за национальную команду.

Вечером 1 сентября в матче отборного турнира на чемпионат мира 2022 года Роналду забил два мяча в ворота сборной Ирландии, обеспечив Португалии победу (2:1) и первое место в турнирной таблице группы А.

Эти голы стали для 36-летнего португальца 110-м и 111-м за национальную сборную, что позволило ему побить мировой рекорд.

Ранее лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд считался иранский нападающий Али Даеи. В период с 1993-го по 2006 год он забил за сборную Ирана 109 мячей. Даеи завершил карьеру в 2007 году.

Как сообщали "Подробности", в августе Криштиану Роналду перешел из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Португалец подписал двухлетний контракт, с возможностью продлить его еще на год. Криштиану выступал за "дяьволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Напомним, что в феврале 2021 года Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.