Роналду установил мировой рекорд в футболе (видео) [ Редактировать ]
Источник: УЕФА
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов, забитых за национальную команду.
Вечером 1 сентября в матче отборного турнира на чемпионат мира 2022 года Роналду забил два мяча в ворота сборной Ирландии, обеспечив Португалии победу (2:1) и первое место в турнирной таблице группы А.
Эти голы стали для 36-летнего португальца 110-м и 111-м за национальную сборную, что позволило ему побить мировой рекорд.
Ранее лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд считался иранский нападающий Али Даеи. В период с 1993-го по 2006 год он забил за сборную Ирана 109 мячей. Даеи завершил карьеру в 2007 году.
Как сообщали "Подробности", в августе Криштиану Роналду перешел из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Португалец подписал двухлетний контракт, с возможностью продлить его еще на год. Криштиану выступал за "дяьволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии.
Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Напомним, что в феврале 2021 года Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.
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