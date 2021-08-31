Португальский нападающий Криштиану Роналду окончательно подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", в котором он, в свое время, начинал большую футбольную карьеру. Соглашение игрока рассчитано на 2 года с возможностью продления. Об этом сообщает пресс-служба "Красных дьяволов".

Контракт может быть продлен еще на год при условии получения международного разрешения. По словам Роналду, МЮ занимал в сердце игрока особое место и сейчас он готовится к новым турнирам в футболке "Манчестер Юнайтед".

Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с пятницы. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон.

Отмечается, что Роналду за свою карьеру смог завоевать пять трофеев "Золотой мяч", а также выиграл более 30 серьезных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА.

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