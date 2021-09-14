Аграрії не можуть повернути собі вкрадений чиновниками врожай навіть попри рішення судів.

У Верховній раді кажуть, що готові розслідувати випадки рейдерства збоку чиновників держпідприємств Фонду держмайна по відношенню до фермерів у різних регіонах країни й сприяти виконанню судових рішень, які винесені на користь аграріїв та проти ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" (ЦСЕНСМ). Про це заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Андрій Богданець.

"Ми, звісно, що звернемося і в правоохоронні органи, і допоможемо обов'язково аграріям і фермерам, бо у нашій країні не повинно бути місця бути ніяким рейдерським захопленням, і тим більше якщо це є рейдерське захоплення державним підприємством. Це для мене нонсенс. Будемо розбиратися обов'язково. Я ще спопробую зустрітися із Сенниченком (Голова ФДМУ, - ред.) і зрозуміти, що відбувається".

"Я голова МДО "Депутатська аграрна рада", й для нас важливо аби аграрний сектор був прозорий для залучення іноземних інвестицій, але такі речі – вони ганьблять нас і кидають тінь, і псують нашу репутацію. Це жахливий випадок", - сказав політик.

Як інформували "Подробиці", ДП ЦСЕНСМ, що підпорядковується Фонду держмайна, і куди директорів призначав сам Дмитро Сенниченко, у незаконний спосіб позбавило низку фермерів у різних регіонах країни права обробляти землю й відібрало вирощений ними врожай.

Згідно з рішеннями судів, ДП тепер має компенсувати фермерам завдані збитки, проте зумисно блокує виплати та ігнорує вимоги виконавчої служби.

Зокрема, фермерське підприємство "Агропівдень +" у судовому порядку довело, що чиновники Центру сертифікації (ЦСЕНСМ) викрали його врожай на суму 6,5 млн. грн. Але рішення суду підопічні Сенниченка не виконують шляхом блокування рахунків державного підприємства. Аби не здійснювати виплату, свою господарську діяльність Центр веде через рахунки іншого підпорядкованого ФДМ держпідприємства - ДП "САТ" (Системні аграрні технології).

Разом з тим, ЦСЕНСМ має й валютні рахунки, які утаємничує від виконавчої служби аби не віддавати борги фермерам.

За словами нардепа з аграрного комітету Вадима Івченка, ухиляння від виконання судових рішень загрожує чиновникам Центру кримінальною відповідальністю.

Очолює його нині Степан Красовський, що. став наступником Василя Сахненко. Стосовно обох уже відкриті кримінальні провадження.